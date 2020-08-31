Более 2 тысяч тонн мусора собрали с улиц Санкт-Петербурга в последнюю неделю лета 2020

Более 2 тысяч тонн грязи вымели с дорог Петербурга за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

Всю последнюю неделю лета 2020 года более 1 тысячи дворникови порядка 410 специальной техники ежедневно мели улицы Санкт-Петербурга, чтобы сохранять его в чистоте и порядке. С 24 по 30 августа 2020 года с дорог города было вывезен более 2 тысяч тонн грязи.

- За последнюю неделю августа дороги очистили от 2 238 тонн мусора и смета, в том числе за выходные – от 747,84 тонны, - рассказали в Смольном.

Для поддержания чистоты, дороги мыли как следует, с водой и шампунем. Последнего за неделю ушло 82 литра, воды понадобилось более 32 тысяч кубометров.

Сегодня на улицах Санкт-Петербурга работает 435 единиц специализированной техники и 1 079 дворников.

С начала эпидемии все дороги Петербурга, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству, многократно обработаны с применением дезинфицирующих средств. К 31 августа на эти цели ушло более 98 тысяч кубометров рабочего раствора гипохлорита натрия. Ежедневно таким же средством обрабатываются павильоны ожидания транспорта.