Главный директор ОАО «Метрострой» покинул свой пост в Санкт-Петербурге

Гендиректор «Метростроя» Сергей Харлашкин покинул пост Фото: СОЦСЕТИ

В понедельник, 31 августа 2020 года, стало известно, что генеральный директор ОАО "Метрострой" Сергей Харлашкин покинул свою должность. Он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ему уже найдена временная замена.

- Исполняющим обязанности главы предприятия стал заместитель гендиректора, главный инженер Алексей Старков, - пишет "Город+".

За последний год на месте гендиректора "Метростроя" никто долго не задерживается. Еще в январе эту должность занимал Николай Александров. Однако на общем собрании акционеров в феврале 2020 года было принято досрочно снять его с должности и поставить на это место Сергея Харлашкина. С конца 2019 года он уже был исполняющим обязанности гендиректора.

Отметим, что того, как Харлашкин пришел работать в "Метрострой", он возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.