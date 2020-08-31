Крупный картель на рынке благоустройства нашли в Санкт-Петербурге

Картель на рынке благоустройства на 230 млн рублей нашли в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антимонопольщики нашли картель на рынке благоустройства Санкт-Петербурга на 230 миллионов рублей. Дружественные компании «ПСФ-корт» и «Зеленострой» хитро действовали в 2017-2019 годах. Тогда они обогатились на семи контрактах по благоустройству (в двух конкурсах и пяти аукционах) в различных районах города. В УФАС нашли сразу несколько нарушений.

- Организации участвовали в торгах, используя один IP-адрес. Также на торгах с участием только этих организаций снижение цены не превышало 1,5%, тогда как с участием конкурентов – до 47,5%. Примечательно, что несколько сотрудников работают в двух компаниях одновременно. Вдобавок заявки для участия в торгах для разных организаций создавал один человек на одном и том же компьютере, - пояснили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Провинившимся компаниям назначили административные штрафы. Однако в их действиях есть и признаки уголовной статьи «Ограничение конкуренции», так что теперь «двумя товарищами» займутся в полиции. В худшем случае виновникам грозит до трех лет лишения свободы.