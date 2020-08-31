Останки красноармейца в тулупе и валенках нашли в Пушкине

Останки красноармейца со множеством личных вещей нашли в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/id5338794

Останки красноармейца, падшего во времена Великой Отечественной войны, обнаружили в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. При бойце нашли многочисленные вещи. Во-первых, он сам был одет в овчинный тулуп и валенки в галошах. Во-вторых, мужчина вооружился по максимуму. В третьих, что самое важное, у солдата сохранился смертный медальон с запиской.

Винтовки переданы полиции. Фото: vk.com/id5338794

- Бойца обнаружили на дне траншеи, полностью скелетированные останки. Есть много личных вещей. На правой руке поверх рукава одеты часы, время на которых остановилось без двадцати три. В непосредственной близости от останков обнаружены две винтовки: СВТ-40 и винтовка Мосина, - рассказал поисковик Андрей Пименов из ПО «Высота» на своей странице во «Вконтакте».

На наручных часах остановилось время на отметке в без двадцати три. Фото: vk.com/id5338794

Оружие забрали сотрудники МВД. Расшифровкой записки смертного медальона чуть позже займутся эксперты, тем самым установив личность погибшего. Поиски на участке все еще продолжаются.