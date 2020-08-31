МЧС объявило штормовое предупреждение на 1 сентября в Ленобласти

МЧС предупреждает о ливнях ночью 1 сентября в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС объявили о штормовом предупреждении, чтобы уведомить всех жителей Ленинградской области о непогоде на 1 сентября. В регионе ожидаются мощные ливни. Но не беспокойтесь, они пройдут, преимущественно, ночью, пока все спят.

- Согласно штормовому предупреждению от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью 1 сентября на территории Ленобласти местами ожидаются сильные дожди. В этой связи повышается вероятность ДТП, происшествий на водных объектах региона, а также замыканий на ЛЭП, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В МЧС советуют воздержаться от поездок на личном автомобиле во время грядущих ливней и, по возможности, оставаться в квартире или на работе. Если же дождь настиг вас на улице, то лучше не спускаться в подземные переходы или другие глубокие места, которые потенциально могут быть затоплены.