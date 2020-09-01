Дом Мод на Петроградской станет fashion-пространством

Дом Мод на Петроградской стороне преобразуется в fashion-пространство Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитое здание Дома мод на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге ожидает преобразование. Новый арендодатель планирует его обустроить, превратив задние в настоящее fashion-пространство. Займется этим компания "Иридато групп", которая уже заключила договор долгосрочной аренды здания на Каменоостровском проспекте.

- Этоо место станет популярным у петербуржцев и вдохнет новую жизнь в фэшн-пространство города, - приводит слова управляющего партера компании Олега Олейникова "Мойка78".

До конца года само здание будет достроено, чтобы в нем разместились лимитированные линейки более 50 мировых брендов и коллекции российских дизайнеров.

На верхних этажах здания разместятся шоу-румы, офисы модных брендов и коворкинг для представителей творческих профессий. Один из этажей планируется отвести под фудкорт.