Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Специалист рассказал, почему метро Санкт-Петербурга не нужна кольцевая линия

Сейчас власти города ищут разработчиков для проекта новой ветки
Лилия КозловаЛилияКозлова
Комментарии (3)Комментарии (3)
Специалист объяснил, почему петербургскому метро не нужна кольцевая линия

Специалист объяснил, почему петербургскому метро не нужна кольцевая линия

Фото: Артем КИЛЬКИН

Метрополитен в Санкт-Петербурге активно развивается. На днях стало известно, что власти города ищут разработчиков, которые займутся проектированием кольцевой линии метро. Однако не все согласны с тем, что подобная ветка необходима в городе. Так, независимый эксперт по транспортной инфраструктуре Владимир Валдин, считает, что "кольцо" в городе на Неве не нужно.

Эксперт заявил "Невским новостям" том, что у метрополитена и итак зафиксированы убыточные статьи, а направления пассажиропотока в метро города уже выбраны.

- Все остальное — это просто перераспределение при росте себестоимости, - отметил Валдин.

Напомним, что по планам длина кольцевой ветки составил 40,2 километров. На линии разместятся 20 станций, 14 из которых пересадочные.