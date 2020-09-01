Специалист рассказал, почему метро Санкт-Петербурга не нужна кольцевая линия

Специалист объяснил, почему петербургскому метро не нужна кольцевая линия Фото: Артем КИЛЬКИН

Метрополитен в Санкт-Петербурге активно развивается. На днях стало известно, что власти города ищут разработчиков, которые займутся проектированием кольцевой линии метро. Однако не все согласны с тем, что подобная ветка необходима в городе. Так, независимый эксперт по транспортной инфраструктуре Владимир Валдин, считает, что "кольцо" в городе на Неве не нужно.

Эксперт заявил "Невским новостям" том, что у метрополитена и итак зафиксированы убыточные статьи, а направления пассажиропотока в метро города уже выбраны.

- Все остальное — это просто перераспределение при росте себестоимости, - отметил Валдин.

Напомним, что по планам длина кольцевой ветки составил 40,2 километров. На линии разместятся 20 станций, 14 из которых пересадочные.