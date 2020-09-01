Труп младенца нашли в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Труп младеца нашли в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи скорой помощи Санкт-Петербурга обнаружили в одной из квартир в Выборгском районе труп младенца. Около четырех часов дня в понедельник, 31 августа 2020 года, на экстренный номер 112 поступил звонок от 16-летней девочки, которая рассказала, что обнаружила труп своего ребенка.

- На место происшествия в квартиру дома 22 по Исполкомовской улице поселка Советский прибыла скорая и наряд полиции. В помещении они нашли труп девочки, рожденной в январе 2020 года, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиции 16-летняя мать ребенка рассказала, что последнее время у малышки был насморк. Однако к врачу она не обращалась, а занималась самолечением.

Известно, что семья, где умер ребенок, не полная, на учете не состоит.

Сейчас тело младенца направлено в морг для выяснения причин смерти.