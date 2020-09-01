Беглов и Дрозденко провели Урок Победы в школе Ленинградской области

Беглов и Дрозденко провели урок победы в школе Ленобласти / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День знаний, 1 сентября 2020 года, вместе провели Урок Победы для учащихся Кадетского класса Следственного комитета РФ в Муринском центре образования №4 Всеволожского района. По поручению президента, такой урок проходит во всех школах.

- Ленинградская битва – самая долгая и кровопролитная в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 37 месяцев, – сказал Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что 1 сентября 1941 года немцы были уже вплотную к Ленинграду, а уже 4 сентября начался артобстрел. Он отметил, что, защищая родной город, ленинградцы проявили не только боевые, но и трудовые подвиги. В январе 1943 года после прорыва блокады на территории Ленинградской области была построена железная дорога – 33 километра, 3 моста.

- Почти в каждой семье есть герой. В «Бессмертном полку» многие несут фотографии своих родных. Мой отец прошел много войн. Холкин-Гол, Хасан, Финскую, Великую Отечественную, Японскую войну. К счастью, он остался жив, вернулся домой. Из всей нашей многочисленной семьи 22 человека погибли на войне. Среди воевавших – два Героя Советского Союза, – сказал Александр Беглов.