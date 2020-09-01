Грузовик переехал «Шкоду» в смертельном ДТП на трассе «Нарва»

Водитель "Шкоды" погиб в жестком ДТП с грузовиком на "Нарве". Фото: vk.com/dorinspb

Водитель «Шкоды» погиб в жестком ДТП с грузовиком на трассе в «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. Все произошло ближе к полудню 1 сентября на 97-м километре дороги. По предварительной информации, 36-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Грузовик превратил легковушку в хлам. Фото: vk.com/dorinspb

- На «встречке» водитель «Шкоды» предпринял попытку вернуться на свою полосу, но в этот момент столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. 45-летний водитель грузовика не пострадал, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» появились жуткие фотографии с места аварии. Судя по снимкам, грузовик проехал по той половине «Шкоды», что со стороны водителя. Шансов остаться в живых у водителя не было.