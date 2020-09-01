МЧС предупреждает о резких заморозках 2 сентября в Ленобласти

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за заморозков 2 сентября в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Только прошло лето, а МЧС уже спешит предупредить жителей Ленинградской области о внезапных заморозках, которые придут в регион ночью 2 сентября 2020 года. Синоптики ожидают существенное снижение температуры.

- Согласно штормовому предупреждению от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью 2 сентября в некоторых местах Ленобласти будут заморозки в воздухе и на почве, температура опустится до -1 градуса по Цельсию, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 47-му региону.

Из-за непогоды не исключается вероятность уничтожения сельскохозяйственных культур. Что касается жизни людей, то спасатели МЧС советуют детям и пенсионерам ночью не выходить на мороз, чтобы избежать переохлаждения. Самый верный способ не застыть – как следует поесть перед выходом на улицу, тем самым получив нужную энергию.

Что касается Санкт-Петербурга, то в городе температура воздуха ночью упадет всего лишь до +9 градусов, а днем поднимется до +19.