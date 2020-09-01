Концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на год из-за коронавируса

Концерт ДДТ на "Газпром Арене" в честь 40-летия группы перенесли на год из-за коронавируса. Фото: Мила КИЯН

Легендарная рок-группа ДДТ перенесла на целый год свой концерт на «Газпром Арене», который должен был пройти 10 октября 2020 года. Теперь музыкальный коллектив под руководством Юрия Шевчука выступит лишь 9 октября 2021-го. Да, фанаты негодуют в соцсетях, но организаторы заверяют, что заботятся о безопасности каждого зрителя в условиях пандемии коронавируса.

- Все купленные билеты на концерт не требуют обмена и будут действительны при входе на «Газпром Арену» через год. Причиной переноса стали ограничения, действующие в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщает пресс-служба стадиона «Зенита» со ссылкой на компанию-организатора NCA.

Напомним, что из-за пандемии зенитовские болельщики уже давно не могут полностью заполнить любимый стадион, на котором действует мера социальной дистанции, установленная Роспотребнадзором. Однако это все равно не мешает "Газпром Арене" быть лидером по заполняемости среди футбольных арен в чемпионате России.