Блогеры помыли машину ДПС на Дворцовой площади и получили по статье за хулиганство

Блогеры решили пошутить над инспекторами ДПС в Санкт-Петербурге, облив их машину водой, но получили "приглашение" в полицию. Фото: vk.com/dorinspb

Московские блогеры, приехавшие погостить в Санкт-Петербург, не придумали ничего оригинальнее и решили помыть машину ДПС на Дворцовой площади. Погоня за лайками и просмотрами окончилась для двух товарищей поездкой в полицию.

Видеозапись «розыгрыша» появилась у «Дорожного инспектора» во «Вконтакте». На ней подстрекатель просит своего друга облить машину ДПС водой из ведра. Второй парень это делает без зазрения совести, а после делает вид, что он якобы хочет только помочь полицейскому отмыть машину от грязи. Тот поступка не оценил, забрал ведро, а затем и обоих голубчиков для поездки в полицию.

- Первому 20 лет, второму – 23. Решили поснимать контент на Дворцовой площади с участием автомобиля ДПС, патрулировавшего территорию. В итоге уехали в 78 отдел полиции, где получили административные материалы по статье за мелкое хулиганство. По моей информации, это уже не первый подобный случай, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в УГИБДД.

Москвичам грозит арест до 15 суток или штраф до 1 тысячи рублей.