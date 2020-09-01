Следователи раскрыли жестокое убийство петербуржца 24-летней давности

Следком раскрыл убийство мужчины, произошедшее 24 года назад в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи раскрыли жестокое убийство, которое произошло 24 года назад в Санкт-Петербурге в квартире одного из домов на проспекте Художников. Тогда полицейские нашли труп 29-летнего мужчины. Еще тогда сотрудникам Следкома стало понятно, что в квартиру наведался грабитель, расправившийся с хозяином с помощью ножа. После этого он упаковал все ценные вещи в сумку, но испугался, что его заметит случайный свидетель, и бросился бежать. Нашли его спустя 24 года по отпечаткам пальцев.

- Следы пальцев рук находились на видеокассетах, которые хотел украсть грабитель. Также отпечатки нашли на прутьях оконной решетки. Данные полностью совпали со следами 44-летнего мужчины, задержанного в январе 2020 года в Архангельске за административное правонарушение, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По статье за убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Чем он думал в свои 20 лет, остается загадкой.