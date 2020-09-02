Александринский театр первым открылся спустя пять месяцев карантина в Санкт-Петербурге

Александринский театр первым из драматических театров в Санкт-Петербурге открылся 2 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в среду, 2 сентября 2020 года, открылся Александринский театр. Он стал первым, кто заработал в городе спустя пять долгих месяцев карантина из-за эпидемии коронавируса. Новый сезон станет 265 по счетом для Национального драматического театра России.

- 2 сентября на Основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля по пьесе немецкого классика второй половины XX века Хайнера Мюллера «Маузер» в постановке знаменитого греческого мастера Теодороса Терзопулоса, - рассказали в театре.

Этот же спектакль любители театра могли увидеть в марте 2020 года. Тогда, чтобы подбодрить зрителей Александринка показала его в прямой трансляции. Актеры играли на сцене при пустом зале. По ту сторону экрана спектакль собрал миллионную аудиторию.

Александринский театр ведет свою летопись сезонов с 30 августа 1756 года, когда указом Сената, подписанными императрицей Елизаветой Петровной, была основана первая русская государственная профессиональная драматическая труппа, первый национальный театр России.