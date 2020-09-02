Движение по Богатырскому проспекту закроют до середины октября 2020 года в Санкт-Петербурге

Ремонт ограничит движение по Богатырскому проспекту до середины октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге автомобилистов ждут очередные ограничения. Так, с 3 сентября 2020 года в Приморском районе на Богатырском проспекте начнутся работы по реконструкции дороги, которые продлятся до середины октября. Движение на нескольких участках магистрали будет перекрыто.

- С 3 сентября по 10 октября в связи с продолжением работ по реконструкции дороги ограничивается движение транспорта по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы, - сообщили в ГАТИ.

На тот же период будет закрыто движение для транспорта по Туполевской улице у пересечения с Богатырским проспектом. А с 3 по 15 сентября будет закрыт участок по Байконурской улице у пересечения с Богатырским проспектом, далее до 6 октября движение на перекрестке будет ограничено.

В центре города с 5 сентября по 4 октября тоже перекроют движение по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского, включая перекресток с улицей Оружейника Фёдорова.