Названы районы Санкт-Петербурга, где чаще всего прорывало трубы

Теплоэнергетики рассказали, в каких районах Санкт-Петербурга чаще всего прорывало трубы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплоэнергетики подвели итоги гидравлических испытаний в 2020 году в Санкт-Петербурге. Оказывается, что в этот раз сотрудники ГУП «ТЭК СПБ» нашли 207 дефектов на трубах, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Хорошие показатели связали с реконструкцией многих теплосетей и внедрением новой диагностики трубопроводов.

Вдобавок на предприятии создали карту с районами города, где чаще всего прорывало трубы.

ТОП-3 районов по дефектам на трубах следующий: Калининский, Колпинский, Приморский и Выборгский. Фото: gptek.spb.ru

- Больше всего нарушений выявлено на сетях Калининского района – 45. Это связано с протяженностью путепроводов и количеством испытаний. В Колпинском районе с изношенными сетями, которые перешли в хозведение ТЭКа только летом 2020 года, зафиксировано 33 дефекта, - сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Что касается самых «непрорывных» районов, то тут в лидерах Кронштадский и Московский. Там трубы не выдержали испытания на прочность лишь дважды. Добавим, что с 12 по 22 октября в Санкт-Петербурге пройдут температурные испытания сетей.