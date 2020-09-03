Трамвай протаранил "Газель" на улице Савушкина

"Газель" попала под трамвай на улице Савушкина, собралась большая пробка Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга утром в четверг, 3 сентября 2020 года, произошел небольшой транспортный коллапс. В восьмом часу до полудня на улице Савушкина не поделили дорогу трамвай и "Газель". Грузовичок пытался проскочить перед идущим по рельсам вагоном, но не успел. О ЧП очевидцы рассказали в соцсети.

- Там нет поворота налево, но для самых умных - он есть. Не он первый и не последний. Каждый день там проскакивают, кто не хочет ехать по правилам, - возмутился один из автомобилистов в социальной сети.

Авария на Савушкина, прямо под ЗСД, привела к серьезной пробке. Машины стоят длинной вереницей в 6 километров по Планерной улице. Затор тянется от Савушкина до самой Долгоозерной улицы. Также стоит соседняя Камышовая улица, откуда автомобилисты также пытаются выехать на Савушкина.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Движение трамвает встало.