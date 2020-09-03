Мужчина угнал машину и попал на ней в ДТП в Санкт-Петербурге

В Тосненском районе мужчина совершил угон автомобиля и попал в ДТП Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга решил угнать автомобиль, однако далеко на нем не уехал, устроив ДТП. Днем во вторник, 1 сентября 2020 года, в полицию обратилась пенсионерка из города Колпино, которая рассказала, что 31 августа знакомый 38-летний мужчина похитил у ее 39-летнего сына старений автомобиль "Сааб".

- Инцидент произошел в поселке Ям-Ижора в Тосненском районе Ленинградской области. Мужчина забрал чужую машину и поехал на ней в Петербург, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

Однако далеко он не уехал. В 14:00 у дома 3 по улице Тазаева он попал в ДТП с иномаркой BMW X6. Там же его сразу же задержала полиция.

Мировой судья отравил виновного под административный арест на 10 суток. После этого ему будет избрана новая мера пресечения по уголовному делу об угоне. Побитый "Сааб" помещен на спецстоянку.