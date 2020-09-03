Новый фармацевтический завод Solopharm построят в Санкт-Петербурге

Solopharm инвестирует в строительство своего нового фармзавода в Петербурге 3,5 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фармацевтическая компания Solopharm собирается построить второй завод в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония закладки фундамента состоится в пятницу, 4 сентября 2020 года. Расположится он на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе. В проект компания инвестирует 3,5 миллиарда рублей.

- Благодаря инновационным инженерным решениям немецких проектировщиков d/g consultants GmbH, завод будет построен с использованием модульных стеклянных перегородок — «гибких стен». Это позволит без остановки производства менять конфигурацию помещений за несколько дней и оперативно реагировать на тенденции рынка, - пишет "Коммерсантъ".

Общая площадь здания завода составит порядка 11,5 тысяч "квадратов". Ввести его в работу планируется уже в первом квартале 2022 года.

На производстве будут выпускать препараты - порядка 2 миллионов таблеток и капсул в год.