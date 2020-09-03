Названа дата перехода на экологически чистый транспорт в Санкт-Петербурге

Петербург собирается переходить на экологически чистые типы общественного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург собирается переходить на экологические типы общественного транспорта. Об этом в четверг, 3 сентября 2020 года, сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Планируется, что в городе будет курсировать современный электротранспорт и автобусы на газомоторном топливе.

- Переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров состоится в июле 2022 года. В марте следующего года мы будем проводить конкурсы среди перевозчиков и уже в 2021 году на маршрутах города будут работать около полутора тысяч единиц экологически чистого общественного транспорта, - рассказал Поляков.

Сейчас комитет "обкатывает" новые транспортные маршруты и отслеживает пассажиропотоки, чтобы на этих данных сформировать новую маршрутную сеть.

Среди нового транспорта - электробусы, которые уже курсируют в Петербурге. Они независимы от контактной сети и обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса.