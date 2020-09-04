Схрон тротиловых шашек нашли в лесу Ленинградской области

16 килограммов тротила нашли в лесу в Ленобласти / Фото: Пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

В Сланцевском районе Ленинградской области пограничное управление ФСБ обнаружило большой запас тротила. В пятницу, 4 сентября 2020 года, стало известно, что в лесном массиве специалистами был найден целый схрон взрывоопасных шашек. Причем "закладка" сделана явно недавно.

- В лесном массиве обнаружен схрон тротиловых шашек, в частности, два пакета присыпанных землей с тротиловыми шашками - 40 штук по 400 грамм каждая. Общий вес боеприпасов 16 килограммов, - рассказали в пограничном управлении.

Все шашки были переданы сотрудникам полиции района. ФСБ вместе с правоохранителями проводят расследование для того, чтобы установить лица, причастных к закладке схрона. На данный момент они опрашивают местных жителей.

ФСБ напомнило, что при обнаружении таких взрывоопасных предметов не заниматься самостоятельным извлечением и незамедлительно сообщить в ближайшие подразделения органов внутренних дел.