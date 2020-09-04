Девушка обвинила начальника в изнасиловании на рабочем месте в Санкт-Петербурге

Женщина обвинила начальника в изнасиловании на рабочем месте в бизнес-центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Молодая жительница Санкт-Петербурга обвинила своего начальника в изнасиловании прямо на рабочем месте. В четверг, 3 сентября 2020 года, в полицию обратилась 20-летняя гражданка Узбекистана, работающая уборщицей в клининговой компании. Со слов жертвы, днем ранее ее бригадир надругался над ней в помещении бизнес-центра.

- Девушка пояснила, что инцидент произошел в полдень в помещении бизнес-центра "Ленинский 160". Изнасиловал ее 39-летний мужчина, работающий бригадиром уборщиц клининговой компании, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После заявления наряд полиции немедленно прибыл на место, где подозреваемый был задержан.

На данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него составлен административный протокол. Полиция выясняет детали произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.