Умер кинооператор фильма "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"

В Петербурге умер выдающийся кинооператор Анатолий Левшов / Фото: "Ленфильм"

В ночь со 2 на 3 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге умер выдающийся кинооператор Анатолий Петрович Лапшов. Известный мастер операторского искусства, рожденный в Ленинграде, ушел из жизни на 71-м году жизни. О кончине деятеля кино с прискорбием рассказали на "Ленфильме".

- Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фантанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал, - рассказали на студии.

С 1976 года Лапшов работал на "Ленфильме", где снял множество известных и любимых у российских зрителей фильмов: "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель", "Окно в Париж", "Единожды солгав" и многие другие.

В 2009 году Анатолий Лапшов пришел в Высшую школу режиссеров и сценаристов в качестве преподавателя.

Подробности о дате и месте похорон будет сообщено позже.