КРТИ объявил конкурс на строительство метро до станции «Пулково» в Санкт-Петербурге

КРТИ Петербурга объявляет конкурс на строительство станции метро «Пулково» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга объявило тендер на создание проекта планировки территории для строительства участка "красной" ветки метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до еще не существующей станции "Пулково". В пятницу, 4 сентября 2020 года, стало известно, что за выполненную работу из бюджета города выделят более 37 миллионов рублей.

- Подрядчик, выбранный на торгах, должен подготовить документы проекта для будущего строительства участка Красносельско-Калининской линии петербургского метро к 1 июня 2022 года, - говорится в тендере от комитета по развитию транспортной инфраструктуры, размещенном на сайте госзакупок.

Строительство метро "Пулково" обсуждалось уже давно. На данный момент транспортная доступность аэропорта в основном ограничивается автобусами и маршрутками. Также ранее предлагалось связать город с аэропортом железной дорогой.