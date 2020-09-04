Смольный выделит субсидии предприятиям, которые перейдут на газомоторное топливо

Предприятия Санкт-Петербурга, которые в 2020 году перейдут на экологическое топливо, получат субсидии от Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделит субсидии тем предприятиям, которые переоборудуют свой транспорт на газомоторное топливо. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление. Тем самым предприятиям компенсируют недостаток доходов, если они делают скидку на свои работы. Снижение цен должно подтолкнуть всех к переходу на экологическое топливо.

- Переоборудование транспорта под использование природного газа входит в перечень мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге на 2019-2023 годы. Все финансируется как из городского, так и из федерального бюджета, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

В 2020 году размер общий размер субсидий составит 14,5 млн рублей. Из городской казны пойдут 9 млн, а из федеральной – 5,3. Планируется, что за счет этих денег в Северной столице обновятся 198 единиц транспорта.