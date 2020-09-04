Петербурженка избила полицейских, но отделалась штрафом

Скандалистка, напавшая на полицейских, получила штраф в 15 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Буйная петербурженка напала на полицейского. Соседи громкой дамы вызвали сотрудника МВД, чтобы ее хоть как-то успокоить. Но тогда она устроила очередной скандал на лестничной площадке дома. Полицейский попал под раздачу, получив кулаком по губе. Потребовалась подмога. Хулиганку вывели совместными усилиями с участковым, но она продолжала сопротивляться и ударила второму сотруднику МВД прямиком в пах, а потом еще по ноге. В итоге ее все же отвезли в отдел.

Тут же последовало уголовное дело по статье за насилие к власти, однако в суде петербурженка умоляла не наказывать ее сурово.

- Женщина полностью признала вину и чистосердечно раскаялась. Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, - пишет Gazeta.SPb.

Добавим, что в худшем случае скандалистке грозило до пяти лет лишения свободы.