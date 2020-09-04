Росгвардия поймала вандалов, изуродовавших трамвай рисунками в Санкт-Петербурге

Росгвардейцы задержали молодежь, которая разрисовала трамвай в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии задержали вандалов, которые вдоль и поперек разрисовали трамвай в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Два хулигана дождались, когда транспорт остановится на конечной станции «Придорожная аллея», а водитель и кондуктор выйдут. Спустя некоторое время горе-творцов заметила диспетчер и нажала на кнопку тревожной сигнализации. Молодых людей «упаковали» росгвардейцы, быстро примчавшиеся на место.

Оба хулигана попытались убежать, но не вышло. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- К станции добрался за три минуты ближайший наряд. Установлено, что два гражданина из хулиганских побуждений рисовали граффити на борту одного из трамваев. На месте обнаружили аэрозольные баллончики с краской. Заметив, что наряд приближается к ним, правонарушители попытались убежать, но их все же задержали, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Весь трамвай придется отмыть. Фото: пресс-служба УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Закончилось все тем, что молодежь доставили в 59-й отдел полиции, им наверняка грозят крупные штрафы.