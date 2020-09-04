Петербуржцы пожаловались на вырубку деревьев у Пулковского парка

Возле Пулковского парка началась вырубка деревьев для строительства спорткомплекса. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Участники активистского сообщества «Красивый Петербург» во «Вконтакте» пожаловались на вырубку территории возле Пулковского парка. Напомним, там будут строить двухэтажный спортивный комплекс для занятий воспитанниц отделения гимнастики местной СШОР №2. Площадь здания от «Газпрома» составит 1600 квадратных метров. Однако некоторые общественники хотят сохранить зеленый участок.

На месте осталось лишь несколько деревьев, но по бумагам участок очистили законно. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

- Вырубка началась. Выяснилось, что формально этот участок не входит в границы Пулковского парка, а администрация передала эту землю «Газпрому» под строительство спортивного комплекса, несмотря на существование рядом аналогичного объекта. Горожане предлагали подобрать для строительства объекта другую землю на территории Московского района, - рассказывает редактор «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Но ничего уже не поделать, теперь активисты намерены отстаивать другие соседние участки.