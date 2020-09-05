Рецидивистка продала блокаднице пустышку под видом дорогостоящих БАДов

Раскрыто мошенничество с БАДами в отношении 91-летней ветерана Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расскрыла очередное мошенничество с псевдо-БАДами. Задержанная еще 17 августа 2020 года 28-летняя рецидивистка оказалась причастна к обману 91-летней блокадницы, жительницы Московского района, которая отдала за пустышку 30 тысяч рублей.

- 25 апреля в полицию обратилась дочь пенсионерки и рассказала, что вечером ее матери на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и убедила старушку в необходимости приобретения лечебных препаратов для "рассасывания тромба в голове". Спустя время к женщине пришел "курьер", забрал у нее 30 тысяч рублей и отдал бутылек с таблетками, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Отметим, что пенсионерка - жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны, имеет награды.

В результате расследования полиция установила причастность 28-летней женщины к данному преступлению. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

Подозреваемая была задержана еще 17 августа за аналогичное преступление в Невском районе. Сейчас устанавливаются все подобные случаи.