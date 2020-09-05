Виновных в убийстве педофила разыскивают в Ленинградской области

В Ленобласти ищут виновных в убийстве педофила, найденного в реке Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Выборгского района Ленинградской области ищет виновных в смерти 26-летнего педофила. В четверг, 3 сентября 2020 года, в полицию обратился 34-летний житель Санкт-Петербурга, который рассказал, что обнаружил утопленника в водоеме на территории разрушенной дамбы на реке Селезневке в садоводстве "Аграрник". Правоохранители выехали на место для осмотра.

- На первый взгляд на трупе виднелись следы побоев, волочения, а также рассечения на голове. Тело было отправлено на экспертизу, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже судмедэксперты установили, что умерший мужчина имеет признаки насильственной смерти. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, ушибы, травмы груди, перелом ребер и травмы живота с разрывом селезенки и левой почки.

В пятницу, 4 сентября, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. О жертве известно, что это 26-летний житель поселка Селезнево, Выборгского района, который в 2016 году был судим за растление несовершеннолетнего.