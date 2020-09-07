Пропавшего 10-летнего мальчика нашли спустя трое суток в Санкт-Петербурге

В Петербурге нашли 10-летнего мальчика, который пошёл в школу и не вернулся Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге нашли без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенка разыскивали по всему городу трое суток. В понедельник, 7 сентября 2020 года, в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили, что школьника нашли.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - коротко оповестили волонтеры в социальных сетях.

Мальчик пропал 4 сентября. После четвертого урока он вышел из школы на улице Белышева в Невском районе и домой не вернулся. Родители сразу обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры.

Источник в правоохранительных органах сообщил "КП-Петербург", что мальчик самостоятельно вернулся домой около 20:20 часов в воскресенье, 6 сентября. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось. Сейчас он отправится с мамой в следственный комитет для объяснений.