Зять сообщил о смерти тещи: полиция подозревает убийство

Жителя Петербурга подозревают в убийстве тещи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бытовой конфликт напополам с пьянством привел к трагедии, произошедшей в Приморском районе Санкт-Петербурга. Вечером воскресенья в одну из квартир дома на Стародеревенской улице приехали врачи, а следом и полицейские. Причиной стал вызов с сообщением о смерти пенсионерки.

- В отдельной двухкомнатной квартире, возле дверного проема в комнате, лицом вниз с раной в затылочной области обнаружен труп женщины 1946 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Почти сразу стало понятно, что пожилая хозяйка погибла не просто так. Вместе с ней в квартире жили 50-летняя дочка и 49-летний зять. Мужчину, который в момент прибытия полиции был пьян, после короткой проверки задержали по подозрению в убийстве тещи.

Подозреваемому, ранее судимому за наркотики, грозит до 15 лет лишения свободы.