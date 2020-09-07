Группу барсеточников поймали в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали подозреваемых в хищениях из машин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские обезвредили группировку из трех приезжих, которые, как считает полиция, занимались в городе автоугонами и воровством вещей из салонов машин. «Барсеточников» подозревают в целой серии подобных преступлений.

- Днем 31 августа на парковке торгового центра на Выборгском шоссе злоумышленники перехватили сигнал сигнализации и открыли автомобиль «Хендэ Санта Фе». В этот же день у дома по Приозерскому шоссе из «Газели» один из злоумышленников похитил сумку с имуществом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также, путем сканирования сигнализации злоумышленники вскрыли BMW и LADA. Там, где не получалось, они просто били стекла машин и забирали все ценное. Не брезговали они и угоном - изначально дело было возбуждено после пропажи иномарки на Эриванской улице.

Сейчас двое уроженцев Закавказья и их подельник из Оренбургской области задержаны. Расследование продолжается.