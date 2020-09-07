Умер профессор петербургской консерватории Станислав Легков

Умер профессор консерватории Станислав Легков. Фото: conservatory.ru

В Санкт-Петербурге умер профессор консерватории Станислав Легков. Об этом сообщает пресс-служба городского учреждения культуры. Смерть Заслуженного деятеля искусств наступила в минувшее воскресенье, 6 сентября.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на 84-м году жизни скончался профессор кафедры хорового дирижирования Станислав Николаевич Легков, - говорится на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Станислав Легков родился в Ленинграде в 1937 году. В 1955 окончил Хоровое училище имени Глинки, а еще через пять лет - Ленинградскую консерваторию по классу хорового дирижирования. С 1960 года начал творческую деятельность, причем на другом конце страны, в Южно-Сахалинске.

Позднее работал главным хормейстером Новосибирского Театра оперы и балета, был доцентом и завкафедрой хорового дирижирования в Петрозаводском филиале. С 1991 года - профессор кафедры хорового дирижирования и декан дирижерско-хорового факультета Санкт-Петербургской консерватории.

Дата и место прощания с деятелем культуры будут объявлены позднее.