Мотогонщики нашли труп у дороги под Гатчиной

Мотоциклисты нашли труп у дороги в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Гатчинского района Ленобласти проверяет обстоятельства гибели 60-летнего мужчины, чей труп был найден мотогонщиками на обочине дороги в деревне Старые Низковицы. По предварительным данным, погибшим оказался пропавший месяц назад пенсионер.

- В 14:37 6 сентября от главы Сяськелевского сельского поселения поступила информация о том, что участники мотогонок в траве обнаружено тело, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Несмотря на частичное разложение трупа, один из местных жителей опознал погибшего как своего дядю. По словам мужчины, родственник ушел из дома 10 августа и с тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Сын пропавшего даже подавал заявление в полицию, однако найти отца живым не получилось.

Теперь полицейским предстоит выяснить, не носит ли смерть криминальный характер.