Жителя Колпино обвинили в развращении 12-летней племянницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

34-летняя жительница Колпино написала заявление в полицию на собственного брата, которого она заподозрила в развращении своей 12-летней дочери. По мнению женщины, в ночь на 5 сентября 40-летний мужчина приставал к девочке прямо в квартире.

- 6 сентября в 2:40 в 80 отделение полиции обратилась женщина 1986 года рождения, с заявлением о том, около 4:00 5 числа по месту жительства, ее брат совершил развратные действия в отношении ее дочери 2008 года рождения, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов полицейские осмотрели место происшествия и задержали подозреваемого. По статье «Развратные действия» мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Известно, что семья, где произошло ЧП, не самая благополучная. И мать девочки, и ее брат официально числятся безработными.