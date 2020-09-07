Ученые проверили легенду о том, что в Ленинград свезли вагон кошек для борьбы с крысами

Ученые СПбГУ проверили легенду времен блокадного Ленинграда про вагон кошек, привезенных для борьбы с крысами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые СПбГУ решили проверить знаменитую легенду про то, что после снятия блокады в Ленинград привезли вагон (а то и больше) кошек для борьбы с крысами, которые терроризировали город. Для этого специалисты стали изучать многочисленные архивные документы: дневники, письма и воспоминания жителей осажденной Северной столицы.

По словам одного из автора исследования, профессора Владимира Пянкевича, ученые не нашли подтверждения легенды. Как считает сотрудник СПбГУ, ленинградцам просто был необходим такой миф, чтобы не падать духом в период тяжелейших жизненных условий.

- Это потребность в понимании немыслимого, то есть массовой гибели горожан от голода, употребления в пищу невероятных суррогатов, в том числе домашних животных. Легенда должна была помочь потерпеть и дождаться освобождения от осады, возварщения в счастливое доблокадное прошлое с кошками, которых не едят, - цитируют профессора в пресс-службе СПбГУ.