«Ладу» разорвало на части в смертельном ДТП под Всеволожском

Водитель "Лады" разбился насмерть в жутком ДТП под Всеволожском. Фото: vk.com/dorinspb

ВАЗ-2199 разорвало на части в жутком ДТП под Всеволожском, что в Ленобласти. К сожалению, авария закончилась смертью водителя. Все произошло около 19:50 на 9-м километре автодороги «Новая Пустошь – Дубровка». Вместе с водителем в салоне легковушки находилась пассажирка. Она отделалась травмами средней степени тяжести. Сейчас женщина находится в больнице. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Легковушка слетела в кювет и перевернулась. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель, которому на вид от 30 до 35 лет, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Машину перевернуло. Водитель погиб на месте, а его пассажирка осталась жива. Данные женщина сейчас устанавливаются, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по ним, участок дороге не освещен.