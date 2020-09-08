Группу воров-домушников поймали петербургские полицейские

Полиция задержала подозреваемых в серии квартирных краж. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники петербургского Главка задержали группу мужчин, которых подозревают в серийных квартирных кражах. «Домушники» попали в поле зрения полиции после того, как 6 сентября из дома на Пионерской улице пропали деньги и ценности на 400 тысяч рублей.

- В полицию поступило заявление от 28-летней хозяйки квартиры. Она рассказала, что неизвестные, проникнув в ее квартиру на 12 этаже, совершили хищение денежных средств в сумме 515 евро, 1349 долларов США и 85 тысяч рублей, а также ювелирных изделий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом потерпевшая отметила, что дверь в квартиру не была взломана – злоумышленники подобрали ключи или отмычки – а внутри все было в порядке. На первый взгляд.

В тот же день на Средне-Колтовской были задержаны четверо мужчин в возрасте 45-48 лет, у которых при себе нашли солидный набор отмычек и все похищенное имущество.

Дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.