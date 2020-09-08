Житель Выборга рассказал про двух собак, которых привязали к ж/д путям, чтобы от них избавиться

За Выборгом к путям привязали двух собак, чтобы они погибли под поездом.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители Выборга возмущены диким случаем расправы над животными, о котором в соцсетях рассказал местный пенсионер. Мужчина опубликовал пост на своей страничке с гневной отповедью хозяину, который привязал двух собак к ж/д путям, чтобы от них избавиться.
- 6 сентября, на железнодорожных путях за Лужайкой (станция за Выборгом) охрана при патрулировании обнаружила двух погибших собак, которые были привязаны к рельсам для того, чтобы их задавил поезд - он и задавил. Жуткая картина! – пишет Виктор Лисеенко.
По словам мужчина, правоохранительные органы уже начали проверку по вопиющему случаю. Человека, решившего таким жестоким способом расправиться с собаками, ищут.
О ЧП в соцсетях рассказал житель Выборга.
Фото: СОЦСЕТИ
- Что за чудовище могло так поступить? А ведь оно живет среди нас. И может даже с нами здоровается, - задается вопросом автор публикации.
Пост уже разошелся по выборгским пабликам в соцсетях и собрал десятки гневных комментариев.
Однако пока официального подтверждения инцидента нет. «КП-Петербург» будет следить за этой историей.
Жители Выборга возмущены жестокостью расправы.
Фото: СОЦСЕТИ