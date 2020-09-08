Мужчину арестовали после полиграфа по делу о развращении 9-летней дочери экс-любовницы в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали мужчину за развращение малолетней дочери бывшей возлюбленной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга арестовала 47-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 9-летней девочки. Ночью в воскресенье, 6 сентября 2020 года, в правоохранительные органы обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что ее бывший возлюбленный сексуально домогался ее дочери.

- Со слов заявительницы, мужчина развращал ее дочь в течение июля, когда они жили вместе в ее квартире дома 27/1 по проспекту Авиаконструкторов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органов.

Подозреваемый лично пришел в полицию, где объяснил, что девочку не трогал. Якобы, его бывшая решила насолить ему из-за продолжительного конфликта, поэтому выдумала жуткую историю.

Полиция назначила полиграф, который подозреваемый пройти не смог. В итоге мужчина оказался за решеткой, возбуждено уголовное дело.