Водитель авто избил велосипедиста в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Автомобилист напал на велосипедиста в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиль побил велосипедиста. Инцидент произошел утром во вторник, 8 сентября 2020 года, на Константиновском проспекте. Увидев драку случайные прохожие решили вступиться за парня на велосипеде и начали снимать агрессора на видео.

- Я просто стоял, а ты проехал и по крыше мне ударил кулаком, - возмущался водитель. - Зачем?

- Ты его бил и мы все это видели, - стали кричать очевидцы в защиту велосипедиста.

Свидетели стали настаивать, чтобы парень вызывал полицию и написал заявление на автомобилиста. Однако велосипедист не спешил.

Чем закончился уличный конфликт, на данный момент не известно. В том, кто стал зачинщиком драки, свидетели не сообщают. На данный момент "КП" следит за тем, обратился ли кто-то из участников потасовки в полицию.