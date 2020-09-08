Мужчина угнал машину с двумя спящими пассажирами в салоне в центре Санкт-Петербурга

Петербуржец угнал машину с двумя спящими на заднем сидении мужчинами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина совершил дерзкий угон автомобиля, в салоне которого спали двое пассажиров. Около шести часов утра в понедельник, 7 сентября 2020 года, в полицию обратился владелец машины марки "Форд". Он рассказал, что оставил машину с друзьями на пару минут, а когда вернулся, всех уже и след простыл.

- Мужчина припарковал автомобиль у дома 49 по Невскому проспекту и вышел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Когда вернулся, то увидел, что машина пропала вместе с его друзьями, которые спали на заднем сидении, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Машину нашли уже спустя несколько минут после обращения в полицию недалеко от станции метро "Технологический институт". Очнувшиеся мужчины рассказали, что неизвестный сел в авто, доехал до 1-й Красноармейской улицы и ушел.

В качестве подозреваемого задержали 32-летнего петербуржца. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.