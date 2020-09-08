Маршрутка «как кеглю» сбила пешехода на Загородном проспекте

У пяти углов маршрутка сбила пешехода. Фото: vk.com/dorinspb

Серьезные травмы получил неосторожный пешеход, которого утром 8 сентября на Загородном проспекте сбила маршрутка. При этом момент ДТП попал на видео, по которому сотрудники Госавтоинспекции смогли установить картину произошедшего.

- Водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, на запрещающий сигнал светофора, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга.

На кадрах съемки уличной камеры наблюдения хорошо видно, как пешеход нарушает первое правило, которое заучивают с детства: посмотри налево, потом – направо. Даже не повернув головы, молодой мужчина шагает прямо под автобус. От удара пешеход отлетает на несколько метров.

Известно, что пострадавшим оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

А в ГИБДД отмечают, что с начала сентября число ДТП с пешеходами в Петербурге резко возросло.