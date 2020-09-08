Умерла легендарная кошка Тетушка Мэри из Санкт-Петербурга

Легендарная кошка умерла в Петербурге / Фото: Республика котов и кошек

В Санкт-Петербурге умерла легендарная кошечка по имени Тетушка Мэри, ставшая одной из хранительниц Эрмитажа. Во вторник, 8 сентября 2020 года, о кончине персидской красавицы рассказали в "Республике кошек и котов", где Мэри жила со дня создания и стала полноправной хозяйкой и символом музея.

Тетушка Мэри была знакома с Юрием Куклачевым / Фото: Республика котов и кошек

- Больше десяти лет прошло с того дня, когда грустную, голодную и замерзшую, с кусочками льда в грязной свалявшейся шубке ее нашли у стен Эрмитажа, - вспомнили в "Республики кошек".

Всегда была символом и хранителем музея / Фото: Республика котов и кошек

Несчастную кошку подобрали работники музея, отмыли, отогрели, и очень скоро она превратилась в роскошную пушистую леди, любимицу всех котохранителей, журналистов, фотографов и всех гостей котокафе. Уже тогда ей было около 10 лет.

Все, кто знал Мэри, очень скорбят по ее кончине / Фото: Республика котов и кошек

- Мягких облаков и яркой радуги, дорогая Мэри! Любим и помним. Мур, - попрощались с Мэри работники "Республики".