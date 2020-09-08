Подарок любовника обернулся для петербурженки уголовным делом

Неожиданное признание в любви привело петербурженку к уголовному делу / Фото: Дорожный инспектор

Жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела после признания в любви своего парня. В ночь на вторник, 8 сентября 2020 года, 29-летний мужчина подарил своей девушке плюшевое сердце, которая она положила в машине на заднее сидение. Казалось бы, милая игрушка. Однако она оказалась с неприятным сюрпризом.

- Около 2:40 ночи на пересечении Обводного канала и Днепропетровской улицы 29-летняя женщина-водитель на Kia Rio проигнорировала требование ДПС об остановке и попыталась скрыться. В результате погони машину задержали у дома 62 по улице Черняховского, - рассказали в "Дорожном инспекторе".

Внутри плюшевого сердца оказались спрятаны наркотики / Фото: Дорожный инспектор

Кроме девушки, в машине сидел ее влюбленный мужчина. Правоохранители начали досмотр, вскрыли сердце, а в нем обнаружили колбы, телефон, трубочки, пакетики с порошком бежевого цвета, предположительно "соль".

Влюбленную парочку доставили в отдел полиции, где девушка отказалась сдавать анализы на наркотики. Теперь в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.