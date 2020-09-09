Тепло и дожди: погода на 9 сентября в Санкт-Петербурге

9 сентября в Петербурге будет пасмурно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пасмурная и пока еще теплая погода установилась в Санкт-Петербурге на второй неделе сентября. Такой она будет и в наступившую среду. Синоптики обещают горожанам дожди и до +18 градусов тепла в течение дня.

- 9 сентября ожидается облачность с прояснениями. Утром дождь, ближе к вечеру – кратковременный. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха утром +11…+13, днем +16…+18 градусов. Атмосферное давление, после ночного повышения, будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:45 утра в городе пасмурно. Термометры показывают +12 градусов, дует слабый западный ветер скоростью 1-2 метра в секунду. Давление составляет 753,7 мм ртутного столба, а влажность достигает 97 процентов.

А вот уже завтра спокойная погода сменится небольшим похолоданием до +16 и сильными ветрами. Дожди также никуда не денутся.