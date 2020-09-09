Золотые зубы и семейные реликвии украли у гендиректора петербургской фирмы

У гендиректора петербургской фирмы украли из квартиры семейные реликвии и золотые зубы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге воры обокрали квартиру генерального директора крупной фирмы, расположенную на первом этаже на Будапештской, 38/2. Вечером во вторник, 8 сентября 2020 года, в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая заявила о пропаже из ее дома ценностей и семейных реликвий. Воры вынесли все золото, включая зубные протезы ее матери.

- Женщина пояснила, что днем 5 сентября вместе со своим 56-летним мужчиной, с которым они вместе уже 8 лет, уехали на дачу к друзьям. Вернувшись на следующий день, заметили, что по квартире разбросаны вещи, при этом замки на входной двери не повреждены, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В дальней комнате окно было открыто. Очевидно через него и пробрались воры. Они нашли сейф в одном из шкафов, вскрыли его и похитили шкатулку. В ней лежали золотые в драгоценных камнях подвески, кулоны, кольца, часы. А также реликвии, доставшиеся по наследству - золотые зубные коронки ее матери и медаль "За оборону Ленинграда" ее бабушки. Общая сумма ущерба более 70 тысяч рублей.

По факту кражи со взломом было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.