Ленобласть разработала два новых туристических маршрута по местам Александра Невского и Петра I

Маршрут, связанный с Петром I, появится и в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые туристические направления начинают развивать в Ленобласти. Об этом губернатор Александр Дрозденко рассказал на встрече с заместителем министра культуры Аллой Маниловой.

- Туристический маршрут, посвященный Александру Невскому, будет включать две точки, - поделился планами Дрозденко. - Первая - Старая Ладога. Здесь находится церковь Святого Георгия, где был освящен меч Александра Невского, с которым он уходил на Невскую битву.

Вторая точка - Тосненский район, где недалеко от Саблинских пещер планируют сделать парк: сквер в форме креста, в маковке - бронзовый памятник Александру Невскому, в центре - часовня, а в углах - копии храмов, которые связаны с его жизнью и подвигами.

Еще один маршрут связан с Петром I. В области разрабатывают маршрут по петровским городам. Это, в частности, Шлиссельбург и Новая Ладога.

- Часть пути будет пролегать по водным артериям, причалы уже созданы и готовы к активному использованию, - пояснил Дрозденко.

Кстати, есть и новые планы по развитию пушкинских мест в Ленобласти. Создание такого маршрута год назад инициировал лично губернатор. Так, регион готов выкупить в собственность Музей-усадьбу Ганнибала в Суйде. Кроме того, область готова запросить федеральное финансирование для реставрации усадьбы в Приютино.

- Мы были одними из первых, кто предложил Министерству культуры включить в большую программу, посвященную предстоящему юбилею нашего великого поэта, маршрут по пушкинским местам в Ленинградской области, - рассказал Дрозденко. - Мы закончили реставрацию домика Арины Родионовны, завершили работы по домику станционного смотрителя.